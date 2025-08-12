Tottenham teknik direktörü Bissouma'ya ateş püskürdü! Artık çok fazla

PSG ile oynanacak Süper Kupa maçının kadrosuna Bissouma'yı almayan Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, "Disiplin konusunda bir yaptırım olması gerekiyordu" dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu PSG ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Tottenham arasında oynanacak Süper Kupa maçı yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Bluenergy Stadium'da gerçekleşecek maç için iki takım kafilesi de İtalya'ya giderken Fenerbahçe'nin de gündemindeki Malili orta saha Yves Bissouma, Tottenham'ın final maçı kadrosuna alınmadı.

biisso.jpg

Konuyla ilgili konuşan Tottenham Teknik Direktörü Thomas Frank, "Bissouma birkaç kez kaldı ve sonuncusu artık çok fazlaydı. Bu disiplin konusunda bir yaptırım olması gerekiyordu. Bu nedenle Süper Kupa'da kadroda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

28 yaşındaki yıldız futbolcu geçen sezon Londra ekibiyle 44 maça çıkmış ve 2 gol atmıştı.

