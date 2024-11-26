Tottenham ve Arsenal'in Toure rekabeti kızışıyor

Tottenham Hotspur, Hammarby IF forması giyen 18 yaşındaki Fildişili yıldız adayı Bazoumana Toure’yi transfer etmek için harekete geçti. Arsenal’in de radarında olan genç kanat oyuncusuna, Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, RB Leipzig ve Wolfsburg da ilgi gösteriyor. Alman gazeteci Florian Plettenberg’in haberine göre, bu sezon Allsvenskan’da 23 maça çıkan Toure, 9 gol ve 4 asistle göz doldurdu. Mart 2024’te İsveç temsilcisine katılan genç oyuncu, hızla gelişen performansıyla Avrupa futbolunun yükselen yıldızlarından biri oldu.

TOURE’NİN GELECEK PLANLARI

Toure’nin Avrupa’nın büyük kulüplerinin dikkatini çekmesi tesadüf değil. Fildişi Sahili’nde yetişen oyuncu, güçlü fiziği, sürati ve top kontrolüyle fark yaratıyor. Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, Gabriel Martinelli ve Bukayo Saka gibi yıldızlara alternatif olabilecek bir kanat oyuncusu arayışında. Toure’nin, uzun vadeli bir çözüm olarak bu boşluğu doldurabileceği düşünülüyor.

Tottenham cephesinde ise Richarlison’un beklentileri karşılayamaması ve Son Heung-min’in belirsiz sözleşme durumu, kulübü alternatif arayışına yöneltti. Toure, hem kısa hem uzun vadeli bir çözüm olarak görülüyor. Ancak, oyuncunun transferi konusunda Kuzey Londra ekipleri, Bundesliga’daki güçlü rakiplerle mücadele etmek zorunda kalacak.

TOURE’NİN YENİ DURAĞI NERESİ OLACAK?

Hammarby IF ile başarılı bir sezon geçiren Bazoumana Toure’nin 2024 sonrasında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. Arsenal ve Tottenham, genç yeteneği Premier Lig’e getirmek için yoğun çaba sarf ederken, Alman kulüplerinin de devrede olması rekabeti kızıştırıyor. Toure’nin kariyerindeki bir sonraki adımı, genç oyuncunun geleceğini belirleyecek.