Tottenham'a Hollandalı stoper

Premier Lig ekiplerinden olan Tottenham, geçtiğimiz sezonu başarılı olarak tamamlayan Wolfsburg'un stoperi Micky van de Ven'i transfer etti.

KAYNAK: AA
Tottenham'a Hollandalı stoper

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Wolfsburg'da forma giyen Hollandalı savunma oyuncusu Micky van de Ven'i renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Wolfsburg ile Van de Ven'in bonservis bedeli konusunda anlaşmaya varıldığı, 22 yaşındaki stoper ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre Tottenham, bu transfer için Almanya temsilcisine 40 milyon avro ödeyecek. Sözleşmede, oyuncunun performansına bağlı maddelerin gerçekleşmesi halinde 10 milyon avro daha ödeme yapılacak.

21 Yaş Altı Hollanda Milli Takımı'nda 11 karşılaşmada görev alan Van de Ven, Wolfsburg formasıyla geçen sezon tüm kulvarlarda 36 maçta 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

(AA)

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