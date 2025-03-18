Tottenham’da Postecoglou'nun yerine 2 aday var

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Tottenham’da Postecoglou'nun yerine 2 aday var

Premier Lig ekiplerinden Tottenham bu sezon da büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Londra ekibinde teknik direktör Postecoglou'nun koltuğu sallanırken yerine 2 aday belirlendi.

Premier Lig'de hayal kırıklığı yaratan bir sezon geçiren ancak Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen Tottenham'da teknik direktör Ange Postecoglou'nun geleceği belirsizliğini koruyor.

Ligde alınan istikrarsız sonuçlar sonrası eleştirilerin odağı haline gelen Postecoglou'nun sezon sonunda ayrılma ihtimali gündeme gelirken, Tottenham yönetimi olası bir değişiklik için şimdiden alternatifleri belirledi.

İngiliz basınından The Telegraph'ın haberine göre Londra ekibi, teknik direktör değişimine gitmesi halinde Fulham'ın başarılı çalıştırıcısı Marco Silva ve Bournemouth'un genç teknik adamı Andoni Iraola'yı adaylar arasında değerlendiriyor.

AVRUPA LİGİ BELİRLEYİCİ OLACAK

Postecoglou'nun geleceği için Avrupa Ligi'nde alınacak sonucun kritik olduğu belirtilirken, kupanın kazanılmasının deneyimli hocanın koltuğunu korumasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

Premier Lig'de 34 puanla 14. sırada yer alan Tottenham, F.A. Cup'a 4. turda, Lig Kupası'na ise yarı finalde veda etti. Avrupa Ligi'nde ise çeyrek finalde Eintracht Frankfurt ile karşılaşacak olan Spurs, turu geçmesi halinde sezonu kurtarma yolunda önemli bir adım atmış olacak.

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