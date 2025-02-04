Tottenham'da sakatlık kabusu: Dragusin sezonu kapattı

Tottenham Hotspur savunmacısı Radu Dragusin, sağ dizindeki ön çapraz bağ (ACL) sakatlığı nedeniyle 2024-2025 sezonunun geri kalanında sahalardan uzak kalacak. 23 yaşındaki Dragusin, geçen hafta Tottenham’ın Elfsborg karşısındaki Avrupa Ligi zaferinde sakatlık geçirdi. Yıldız oyuncu, tedavi edilmesi gereken ciddi bir sakatlık yaşadı ve ameliyat olması gerekecek.

Tottenham kulübü, Dragusin’in "tedavi sürecinin ardından antrenmanlara ne zaman döneceği konusunda tıbbi ekibinin değerlendirmelerde bulunacağını" belirtti. Bu tür sakatlıklar, oyuncuları altı aydan bir yıla kadar futboldan uzak tutabiliyor. Dragusin, Tottenham'da son 23 maçın 21'inde forma giymişti.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Dragusin, "Daha güçlü bir şekilde geri dönmek için iyileşme sürecinde çok çalışacağım" dedi ve futbolun sadece kazanmayı değil, zorluklarla mücadele etmeyi de öğrettiğini vurguladı. Romanyalı oyuncu, bu süreçte moral kaynağı olarak takım arkadaşlarının desteğine güvendiğini belirtti.

Dragusin, 2024 yılı Ocak ayında 25 milyon sterlinlik bir transferle Genoa'dan Tottenham'a katılmıştı. Geçtiğimiz hafta itibariyle, Tottenham'ın kadrosunda Destiny Udogie, Guglielmo Vicario, James Maddison, Brennan Johnson, Timo Werner, Wilson Odobert, Cristian Romero ve Dominic Solanke gibi önemli oyuncular da sakatlıkları nedeniyle sahalardan uzak. Micky van de Ven ve Ben Davies ise kısa süre önce sahalara dönebildi.

Tottenham’ın dün yaptığı yeni transfer hamlesi, savunma hattındaki eksikliği gidermeyi amaçlıyor. Avusturya milli oyuncusu Kevin Danso, sezon sonuna kadar kiralandı ve satın alma opsiyonu 21 milyon sterlin olarak belirlendi. Ayrıca, Bayern Münih'ten 19 yaşındaki hücum oyuncusu Mathys Tel de kadroya katıldı. Ancak kulüp, Crystal Palace'a yaptığı 70 milyon sterlinlik Marc Guehi teklifini reddedildiği için savunma hattında daha fazla takviye yapma çabalarını sürdürüyor.

POSTECOGLOU’NUN SAKATLIK KABUSU DEVAM EDİYOR

Tottenham'daki sakatlık krizinin boyutları giderek büyüyor. Teknik direktör Ange Postecoglou, sezon başından bu yana toplamda 27 farklı sakatlık vakası ile karşılaştı. Bu durum, takımın hem ligde hem de diğer turnuvalarda başarı arayışını zorlaştırdı.

Premier Lig'de bu sezon oynayan 24 Tottenham oyuncusunun 5’i, sezon boyunca hiç maç kaçırmadı. Pedro Porro, Dejan Kulusevski, Lucas Bergvall, Brandon Austin ve Sergio Reguilon, sakatlık nedeniyle maça çıkmamayı başaran oyuncular oldu. Ancak diğer oyuncular, özellikle ileri uç ve savunma hattındaki eksikliklerle mücadele etti.

Tottenham’ın bu sezon oynadığı 37 maçın 5’inde beş oyuncu birden, 10 maçtan fazla da yedi oyuncu sakatlıkları nedeniyle yer alamadı. Forvet Wilson Odobert, kas sakatlığı nedeniyle 30 maç kaçırırken, Richarlison 24 maçta forma giyemedi. Savunma oyuncusu Micky van de Ven ise 21 maçlık bir süre zarfında sahalardan uzak kaldı.

Tottenham, geçen pazar günü Brentford’a karşı oynadığı 2-0’lık zaferle Premier Lig’deki yedi maçlık galibiyet hasretini sonlandırdı. Postecoglou, takımının şanssız sakatlıklar nedeniyle yaşadığı bu durumu, "Her zaman tünelin sonunda ışık görmeyi umuyordum, fakat genellikle o ışık bir trenin ışığı oluyordu" diyerek değerlendirdi.