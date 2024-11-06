Tottenham’dan Galatasaray maçı için riskli karar

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Tottenham’dan Galatasaray maçı için riskli karar

Galatasaray’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi Tottenham, zorlu maç öncesi riskli kararlar almaya hazırlanıyor. İngiliz ekibinde 4 oyuncunun sakatlığı bulunurken Teknik Direktör Postecoglou'nun sakatlığı yeni iyileşen Heung-min Son'u riske etmeyi hazırlandığı öğrenildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İngiliz temsilcisi Tottenham'ı konuk edecek. Karşılaşma öncesinde Kuzey Londra ekibinde 5 futbolcunun sakatlıkları bulunuyor.

Lacivert-beyazlı takımda stoper ikilisi Cristian Romero ve Micky van de Ven ile sağ bek Djed Spence, kanat oyuncusu Wilson Odobert ve santrfor Richarlison'un sakatlıkları bulunuyor.

Bu oyunculardan Spence haricindeki dördünün Galatasaray maçında forma giymeleri beklenmiyor. Jamaika asıllı İngiliz sağ bekin ise son maçın kadrosuna alınmamasına rağmen Galatasaray'a karşı mücadele etme ihtimalinin bulunduğu belirtildi.

Richarlison'un yokluğunda teknik direktör Ange Postecoglou'nun yarınki müsabakada risk alarak uyluk sakatlığından yeni çıkan ve fiziksel olarak hazır olmayan yıldız futbolcu Heung-min Son'a uzun süre görev vereceği bildirildi.

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