Tottenham'dan Kulusevski kararı

Tottenham, Juventus'tan kiraladığı Dejan Kulusevski için kararını verdi.

Tottenham'dan Kulusevski kararı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Antonio Conte yönetiminde hayal kırıklığı yaratan Tottenham, 2023-24 sezonunun kadro planlama çalışmalarına başladı.

Tottenham, Juventus'tan 1.5 yıllığına kiraladığı Dejan Kulusevski'nin bonservisini aldığını resmen duyurdu. Tottenham 5 yıllık sözleşme imzaladığı Dejan Kulusevski'nin bonservisi için Juventus'a 30 milyon Euro ödeyecek.

9 GOLE DİREKT KATKI YAPTI
23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 2 gol, 7 asistlik istatistik yakalamıştı.

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