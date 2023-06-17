Tottenham'dan Kulusevski kararı

İngiltere Premier Lig'de bu sezon Antonio Conte yönetiminde hayal kırıklığı yaratan Tottenham, 2023-24 sezonunun kadro planlama çalışmalarına başladı.

Tottenham, Juventus'tan 1.5 yıllığına kiraladığı Dejan Kulusevski'nin bonservisini aldığını resmen duyurdu. Tottenham 5 yıllık sözleşme imzaladığı Dejan Kulusevski'nin bonservisi için Juventus'a 30 milyon Euro ödeyecek.



9 GOLE DİREKT KATKI YAPTI

23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu bu sezon İngiltere Premier Lig'de çıktığı 30 maçta 2 gol, 7 asistlik istatistik yakalamıştı.