Tottenham’dan sürpriz transfer hamlesi. 12 milyon euro ödeyecekler

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Tottenham’dan sürpriz transfer hamlesi. 12 milyon euro ödeyecekler

Premier Lig ekiplerinden Tottenham sürpriz bir transfer hamleye imza attı. Londra ekibi, Slavia Prag’dan kaleci Antonin Kinsky için 12 milyon euro ödeyecek.

Transfer çalışmalarını sürdüren Premier Lig ekibi Tottenham, sürpriz bir hamlede bulundu.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Tottenham, 21 yaşındaki Çek kaleci Antonin Kinsky'nin transferi için Slavia Prag ile anlaşmaya vardı. Habere göre; Tottenham, bu transfer için 12 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve genç oyuncuyla uzun soluklu bir sözleşme imzalayacak.

Bu sezon Slavia Prag formasıyla 29 maça çıkan Kinsky, bu maçlarda kalesinde 18 gol görürken, 14 maçta kalesini gole kapattı.

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