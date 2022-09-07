7 Eylül 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Tottenhamlı Eric Dier'dan Dele Alli sözleri

Tottenhamlı Eric Dier'dan Dele Alli sözleri

Tottenham'ın yıldız defans oyuncusu Eric Dier, Beşiktaş'a transfer olan eski takım arkadaşı Dele Alli hakkında konuştu.

Haber Giriş: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:11
Son Güncelleme: 7 Eylül 2022 Çarşamba - 09:12
Takip Et

Tottenham'ın futbolcusu Eric Dier eski takım arkadaşı Beşiktaşlı yıldız Dele Alli hakkında konuştu

Tottenhamlı Eric Dier'dan Dele Alli sözleri
+
Aa
-

Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, Dele Alli’nin Beşiktaş ’taki yeni mücadeleyi dört gözle beklediğini ve Türkiye’de yeni bir yaşam deneyimi yaşamaktan heyecan duyduğunu açıkladı.

Dier, geçen hafta Beşiktaş formasıyla Sivasspor karşısında forma giydiği maçın ardından İngiltere Milli Takımı’ndan arkadaşı Dele Alli ile konuştuğunu ve eski takım arkadaşının Beşiktaş’a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

''ÇOK MUTLU''
Tottenham’ın stoperi, The Evening Standard’a, “Onunla ilk maçından sonra konuştum. Bence yeni bir yerde, yeni bir meydan okumaya sahip olmaktan çok mutlu” dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
1
﻿Saray koridorlarında bu anket fısıldanıyor
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
2
﻿Yasmin Erbil'den yandaş olan babası Mehmet Ali Erbil'e gönderme
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
3
﻿Kız Kulesi'nin altında gizli geçit olduğu doğru mu? Büyük iddia
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
4
﻿Balıkesir'in kurtuluşunda Tülütabakların önemi. İsmail Kahraman bu kurtuluş kutlamasına kahrolacak
﻿Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu
5
﻿Bakanlık açıklaması olay olmuştu. Meral Akşener HDP konusunda net konuştu
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
6
﻿Hakarete uğramak beyinde 'tokat etkisi' yaratıyor. İltifattan daha uzun kalıyor
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
7
﻿Balıkesirli Turhan Çömez'in paylaşımı İsmail Kahraman'ı evinden çıkartmayacak
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Korona salgınının çocuklardaki bir zararı daha ortaya çıktı
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Otomobilin çarptığı keçi sürüsü telef oldu
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Közlenmiş sarımsak neye iyi gelir?
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿Fotoğraf çektirmek isteyen gence tren çarptı
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿İzmir Bakırçay Üniversitesi personel alacak
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Saç kurutma makinesi alev kustu 
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Sahilde dedektörle maden aramada yasal boşluk: 'Yasaktır' diye bir hüküm bulunmuyor
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi personel alacak
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿Tayfur Bingöl Beşiktaş'ta
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
﻿İçme suyu hattı patladı, sular ikinci kata kadar fışkırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.