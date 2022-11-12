﻿Tottenham-Leeds maçında gol yağmuru

İngiltere Premier Lig'de Tottenham-Leeds maçını izleyenler gole doydu. Tottenham, kendi sahasında 3 kez yenik duruma düşmesine rağmen Leeds United'ı 4-3 yenmeyi başardı.

Tottenham'ın gollerini 25. dakikada Kane, 51. dakikada Davies, 81 ve 83. dakikalarda da Bentancur attı.

Leeds United'ın golleri ise 10. dakikada Summerville, 43 ve 76. dakikalarda da Rodrigo'dan geldi.

Bu sonuçla Tottenham ligde 29 puanla 3. sıraya çıkarken, Leeds United ise 15 puanla 14. sırada kaldı.