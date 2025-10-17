Kariyeri boyunca Roma forması giyerek futbolda nadir sadakat örneklerinden biri olarak ilk akla gelen isim olan Francesco Totti, yıllar sonra yeşil sahalara veda ettiği döneme dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Prime Sport'ta eski takım arkadaşı Luca Toni'ye kariyeriyle ilgili özel açıklamalarda bulundu.

'SPALLETTI BANA FUTBOLU BIRAKTIRMAYA GELDİ'

Roma'da 25 yıl boyunca forma giydikten sonra büyük fedakarlıklarda bulunduğu kulübün kendisine futbolu bırakması yönünde baskı kurduğunu açıklayan Totti o dönemde yaşananları şöyle anlattı:

“Spalletti, 2016’da Roma’ya benim futbolu bırakmam için geldi; üstelik kulüp de bunu destekliyordu. Onunla her seferinde bir sorun çıkıyordu. Bana karşı 2005’teki Spalletti’nin tam tersiydi. Belki de hâlâ benim, onun yerine Ranieri’yi getirdiğimi düşündüğü için bana öfkelidir ama bu doğru değil. Yönetim, benim de aralarında bulunduğum birkaç oyuncuyu çağırarak Mancini, Ranieri ya da diğer adaylar arasında kimi tercih ettiğimizi sordu.

"ROMA İÇİN GEREKİRSE BEDACA OYNAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

"Veda sürecime gelince, futbolu bırakmam gerektiğini bana kulüp söyledi. Bir gün evime geldiler ve son derbime çıkacağımı söylediler. Aptal değilim, elbet bir gün bırakmam gerekeceğini biliyordum ama hâlâ hem bacaklarım hem de zihnim güçlüydü. Belki de o dönemde beni en çok hayal kırıklığına uğratan Spalletti değil, Roma’nın kendisiydi. Sanırım artık rahatsızlık veriyordum. Oysa ben, gerekirse bedavaya oynayacağımı, Roma için her şeyimi vereceğimi söylemiştim.”

"ANNE İLE OĞLU ARASINDA BİR AYRILIK GİBİYDİ"

"Futbolu bıraktığımda, ayağımın altındaki zemini kaybetmiş gibi hissettim. Üç hafta boyunca her gün ağladım. Korkuyordum, içimde tarifsiz bir boşluk vardı, herkese karşı soğuklaştım. Banyoda veda mektubumu tekrar tekrar okuyup ağlıyordum; o 25 yılın nasıl geçtiğine inanamıyordum. Bir jübile maçı oynayacağıma inanmıştım ama Olimpico’daki o gün yaşadığım duygulardan sonra, ne futbola ne de Roma’ya ikinci bir veda edilemeyeceğini anladım. O gün benim için anneyle oğul arasındaki bir ayrılık gibiydi.”