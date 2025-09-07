Tour of İstanbul'da heyecan dolu yarış

13 ülkeden 16 takım ve 121 sporcunun katıldığı Tour of İstanbul'un son günü, saat 08.30’da start alan 94.3 kilometrelik Fatih etabıyla tamamlandı. Fatih Belediyesi önünden verilen startta 99 sporcu yer aldı.

Sporcular, parkur boyunca kıyı şeridi ve tarihi yarımadayı kapsayan bir performans ortaya koydu. Etap saat 10.30’da yine Fatih Belediyesi önünde sona erdi.

Tour of İstanbul’un dördüncü ve son etabında Lotto Takımı'ndan Steffen De Schuyteneer, 02:01:19’luk derecesiyle finiş çizgisini ilk sırada geçerek etap zaferine ulaştı.

Podyumun diğer basamakları ise bir önceki günle aynı kaldı; ikincilik TotalEnergies takımından Emilien Jeanniere’ye, üçüncülük ise Tarteletto-Isorex’ten Timothy Dupont’a gitti. Konya Büyükşehir Belediyespor adına yarışan Ramazan Yılmaz ise etabı ilk 10’da tamamlamayı başardı.

LİDER FORMALARIN SAHİPLERİ BELLİ OLDU

Arka arkaya elde ettiği başarılı sonuçlarla turuncu (genel klasman) ve beyaz (en iyi genç sporcu) formaları koruyan Lotto Takımı’ndan Mauro Cuylits, genel klasman ve en iyi genç sporcu liderliğini sürdürdü.

TotalEnergies’ten Emilien Jeanniere mavi formanın (en iyi sprinter) sahibi olurken, Tarteletto-Isorex’ten Robbe Claeys ise yeşil formayı (en iyi tırmanışçı) korudu.

"İSTANBUL BİSİKLET SPORUNUN VİTİRİNİ OLDU"

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, şunları söyledi:

"Tour of İstanbul ile ülkemizin tarihi ve kültürel mirasını, bisiklet sporunun dinamizmiyle bir araya getirdik. İstanbul’un simge noktalarını kapsayan bu organizasyon, yalnızca bir spor yarışı değil aynı zamanda şehrimizin tanıtımına ve bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlayan güçlü bir platform oldu.

İstanbul, bisiklet sporunun vitrini haline gelirken; sporcuların sergilediği performans, izleyicilerin gösterdiği ilgi ve organizasyona verilen destekle daha nice organizasyonlarda buluşacağımıza inanıyoruz."

"UNUTULMAZ BİR YARIŞ OLDU"

Tour of İstanbul Yarış Direktörü Mutlu Erçevik ise "Turun en hızlı etabı olacağını en başında söylemiştim, gerçekten de öyle oldu. Baştan sona heyecan dolu ve yüksek tempolu bir yarış izledik. Organizasyon açısından da sporcuların performansı açısından da unutulmaz bir yarış oldu" diye konuştu.