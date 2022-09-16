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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

İngiltere yasta, köprüler mor ışığa büründü. Kraliçe 2. Elizabeth`in naaşını görmek isteyenler, Thames Nehri boyunca uzun kuyruklar oluşturdu. Tower Bridge de işte böyle 'yas'a büründü.

Galeri Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 14:41
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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Tower Bridge mor renge büründü. Kraliçe Elizabeth'in yasını tutuyor.

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

İngilizler ise yas renklerine bürünün Tower Bridge'nin yanından geçerek, Kraliçelerinin naaşını görmek için Westminster Hall'e doğru yol aldı

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Westminster Köprüsü mor renkler içindeydi.

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

İngiltere'de Westminster Hall'de bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Kraliçe'nin naaşını görmek için İngilizler saatlerce bekledi.

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Waterloo köprüsü de mor rekler içindeydi.

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Millennium Köprüsü, Vauxhall köprüsü, Batersea köprüsü kısacası bütün köprüler mor rengi ile yas tuttu

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Tower Bridge'in ise mor renklerle bir başka görüntü verdi

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İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

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