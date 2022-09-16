İngilizler yasta. Kraliçe için köprüler mora büründü

Tower Bridge mor renge büründü. Kraliçe Elizabeth'in yasını tutuyor.
İngilizler ise yas renklerine bürünün Tower Bridge'nin yanından geçerek, Kraliçelerinin naaşını görmek için Westminster Hall'e doğru yol aldı
Westminster Köprüsü mor renkler içindeydi.
İngiltere'de Westminster Hall'de bulunan Kraliçe 2. Elizabeth'in naaşını ziyaret etmek isteyenler, Thames Nehri kıyısında uzun kuyruklar oluşturdu.
Kraliçe'nin naaşını görmek için İngilizler saatlerce bekledi.
Waterloo köprüsü de mor rekler içindeydi.
Millennium Köprüsü, Vauxhall köprüsü, Batersea köprüsü kısacası bütün köprüler mor rengi ile yas tuttu
Tower Bridge'in ise mor renklerle bir başka görüntü verdi