Toyota Corolla Cross Hybrid'in fiyat listesi belli oldu. işte teknik özellikleri

Yeni Corolla Cross Hybrid'in teknik özellikleri ve güncel fiyatı belli oldu.

Araç 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip ölçülerine sahip C-SUV segmentinde konumlandırılmıştır. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer almıştır.

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

İşte Ocak 2023 için Toyota Corolla Cross Hybrid fiyat listesi:

Versiyon Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid'e Özel

ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid Flame e-CVT 926.800

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 959.900

1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.028.200

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.103.100