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Toyota Corolla Cross Hybrid'in fiyat listesi belli oldu. işte teknik özellikleri

Toyota Corolla Cross Hybrid, aracının güncel fiyatları belli oldu. Kasım ayında C-SUV cihazı satışa sunulurken bu yılki satış fiyatı ortaya çıktı. İşte o liste...

Haber Giriş: 26 Ocak 2023 Perşembe - 10:25
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Toyota Corolla Cross Hybrid'in fiyat listesi açıklandı

Toyota Corolla Cross Hybrid'in fiyat listesi belli oldu. işte teknik özellikleri
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Yeni Corolla Cross Hybrid'in teknik özellikleri ve güncel fiyatı belli oldu.

Araç 4,460 mm uzunluğa, 1,825 mm genişliğe, 1,620 mm yüksekliğe ve 2,640 mm aks aralığına sahip ölçülerine sahip C-SUV segmentinde konumlandırılmıştır. Toyota ürün gamında Toyota C-HR Hybrid ve RAV4 Hybrid arasında yer almıştır.

Toyota Corolla Cross Hybrid, Türkiye'de Flame, Flame X-Pack, Passion ve Passion X-Pack olmak üzere 4 donanım seviyesiyle satışa sunuluyor.

İşte Ocak 2023 için Toyota Corolla Cross Hybrid fiyat listesi:

Versiyon Tavsiye Edilen 2022 MY Hybrid'e Özel

ÖTV Oranı ile Liste Fiyatları (TL)

1.8 Hybrid Flame e-CVT 926.800

1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT 959.900

1.8 Hybrid Passion e-CVT 1.028.200

1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT 1.103.100

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vatandaş
26.01.2023 10:40
çok ilgin özelikler varmış benim hayalimde bile bu kadarını tahmin edememişim yazık :)))  
 
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