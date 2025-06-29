Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıkıyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Toyota Land Cruiser FJ sahneye çıkıyor

Toyota, 2026 baharında tanıtacağı yeni kompakt SUV modeliyle Land Cruiser serisine modern bir halka daha ekliyor.

Toyota, 2026 yılı baharında Japonya’da tanıtılacak yeni modeli Land Cruiser FJ ile efsanevi serisini genişletmeye hazırlanıyor. Carscoops’un haberine göre bu yeni araç, dayanıklılıktan ödün vermeden daha küçük SUV arayanlara hitap edecek. Boyutları Corolla Cross'a yakın, fakat RAV4’ten biraz daha küçük olacak şekilde tasarlandı. Uzunluğu yaklaşık 4.5 metre, aks mesafesi ise 2.75 metre olacak.

Yeni Land Cruiser FJ, markanın IMV 0 platformu üzerine inşa edilecek. Kaputun altında 160 beygir gücünde, 2.7 litrelik benzinli bir motor yer alacak. Altı ileri otomatik şanzımanla birlikte dört tekerlekten çekişli sistemle donatılacak. Ayrıca Toyota, sekiz ileri şanzımanlı dizel bir seçenek de sunacak.

Araç Japonya'da yaklaşık 4.5 milyon yenden başlayan fiyatlarla satışa çıkacak. Bu da yaklaşık 29 bin dolara denk geliyor. FJ'nin daha sonra ABD ve diğer pazarlarda da satışa sunulması planlanıyor. Küçük SUV'lara olan küresel talep, Toyota'nın bu stratejik adımını destekliyor.

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