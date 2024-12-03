Toyota, Supra Final Edition modelini tanıttı

Toyota, A90 Supra modelinin son versiyonunu tanıttı: "Final Edition." Bu özel sürüm, sadece Japonya ve Avrupa pazarında satılacak ve yüksek performansıyla dikkat çekiyor. Yeni model, BMW tarafından sağlanan B58 turboşarjlı altı silindirli motorun daha güçlü bir versiyonuyla donatılmış. Motor, 429 beygir gücü ve 570 Nm tork üretiyor; bu, önceki versiyona göre 47 beygir gücü ve 69 Nm'lik bir artışı ifade ediyor. Ayrıca, yalnızca altı vitesli manuel şanzımanla sunuluyor, bu da sürüş keyfini ön planda tutanlar için büyük bir avantaj.

Yeni Supra "Final Edition," motorunun yanı sıra mekanik iyileştirmelerle de dikkat çekiyor. Akrapoviç titanium egzoz sistemi, motorun sesini daha belirgin hale getiriyor. Ayrıca, GR Supra GT4 yarış aracından ilham alınarak geliştirilen ayarlanabilir KW süspansiyon sistemi, daha dinamik bir sürüş sağlıyor. Gelişmiş Brembo fren sisteminin daha büyük rotorları ise, yüksek hızda daha iyi durma kapasitesi sunuyor.

Aerodinamik anlamda da yenilikler mevcut. Aracın ön tasarımında karbon fiber ön spoiler, kanatlar, yeni bir motor kaputu hava kanalı ve arkada bir "swan-neck" tarzı arka kanat bulunuyor. Bu iyileştirmeler, Supra'nın daha stabil bir şekilde yüksek hızlara ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, 19 inç ön ve 20 inç arka tekerleklerle donatılmış olan model, Michelin Pilot Sport Cup Series lastikleriyle yola tutunma gücünü artırıyor.

İç tasarımda da önemli yenilikler yer alıyor. Karbon fiber Recaro yarış koltukları, Alcantara döşemeler ve kırmızı detaylarla donatılan iç mekan, sportif ruhu yansıtırken, aynı zamanda konforu da ön plana çıkarıyor.

Ancak "Final Edition" modelinin ABD pazarına gelip gelmeyeceği henüz açıklanmış değil. Toyota, yalnızca Japonya ve Avrupa için 300 adetlik sınırlı üretim yapmayı planlıyor. ABD’li Supra hayranları, modelin orada da satışa sunulması için umutlu, hatta başka bir veda versiyonunun geleceğini düşünüyorlar. Bu özel sürüm, A90 Supra’nın üretiminin sonunu işaret ediyor, ancak Toyota'nın Supra serisini sürdürüp sürdürmeyeceği belirsiz.

Sonuç olarak, Toyota'nın Supra "Final Edition" modeli, hem tasarım hem de performans açısından üstün bir sürüş deneyimi sunuyor. Üretim sınırlı olacağı için, bu özel model koleksiyoncular için değerli bir araç haline gelmiş durumda.