Toyota Türkiye CEO’su Bozkurt: 2024’te yüzde 30-35 daralma yaşanabilir

YENİÇAĞ - Ercan KARACA

Toyota’nın Sakarya fabrikasında üretim hattından inen yeni C-HR Hybrid modelinin lansmanı Bodrum’da gerçekleştirildi. Tasarımından teknolojisine, güvenlik özelliklerinden hacmine baştan aşağıya değişen ikinci nesil Toyota C-HR, beşinci nesil 1.8 litre hibrit motoru ile çift gövde rengi, perdesiz teknolojili ve termal yalıtımlı panoramik cam tavan, gizli kapı kolları, dijital iç dikiz aynası, ‘shift by wire’ elektronik vites ve elektronik park freni ve otomatik şerit değiştirme gibi ilk defa kullanılan özelliklerle satışa çıktı.

C-HR’IN MÜŞTERİSİNİN YÜZDE 40’I KADIN

Düzenlenen tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Yılsonuna kadar Toyota C-HR Hybrid modelinden 2 bin adet satış gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Önümüzdeki yıl ise bu aracın potansiyelinin 5 bin adedin altına düşmeyecektir. Mevcut müşteri kitlemizi yüzde 80’in üzerinde erkek kullanıcılar oluştururken, Toyota C-HR’da ise yüzde 40 oranında kadınlardan oluşuyor. Model aynı zamanda daha genç müşteri profiliyle markamızın dinamikleşmesine de katkı sağlıyor” dedi.

2023’TE PAZAR İLK DEFA 1 MİLYONU AŞACAK

Otomotiv pazarıyla ilgili sorulara da cevap veren Bozkurt, “Yaklaşık 4 yıldan bu yana biriken talep ve uygulanan satış kampanyaları, satışların belli oranlarda tutulmasına yardımcı oluyor. Dolayısıyla ilk defa 1 milyonun üzerinde bir pazarla 1 milyon 150 bin civarında bir yılsonu kapanışı göreceğiz. 2024 yılında ise araç fiyatlarında yükseliş, kredi maliyetleri, krediye ulaşmada zorluk ve kısıtlar, pazarın yüzde 30-35 civarında daralmasına yol açabilir. Bu noktada toplam pazar 750-800 bin civarında bir pazar hacmi gerçekleşebilir” diye konuştu.

‘PLUG-İN HİBRİT’ MODELİ DE TÜRKİYE’DE ÜRETİLECEK

“İlk tam hibrit Toyota C-HR’ın ardından ilk plug-in hibrit modelin de Türkiye’de üretilmesinden büyük bir gurur duyuyoruz” diyen Bozkurt, “Toyota C-HR Plug-in Hybrid’i Avrupa ile aynı anda 2024’ün başında satışa sunmak için uğraşıyoruz. Önümüzdeki yıl ise tam elektrikli bZ4X’in de Türkiye’de satılmaya başlanmasıyla tam hibrit, plug-in hibrit ve tam elektrikli olmak üzere müşterilerin farklı ihtiyaçlarına yönelik çok geniş bir yelpazemiz olacak” ifadesini kullandı.