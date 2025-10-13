İşte Ekim ayı Toyota kampanyalı fiyat listesi.
Toyota’dan 692.500 TL indirim geldi
Türkiyenin en çok otomobil satan markalarından olan Toyota tüm modellerinde güzel indirimlerle karşımıza çıktı.
Toyota Corolla
1.5 Vision Plus Multidrive S
Liste fiyatı : 1.989.500 TL / Kampanyalı fiyat : 1.750.000 TL
1.5 Dream Multidrive S
Liste fiyatı : 2.082.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.780.000 TL
1.5 Dream X-Pack Multidrive S
Liste fiyatı : 2.222.500 TL / Kampanyalı fiyat : 1.856.500 TL
1.5 Flame X-Pack Multidrive S
Liste fiyatı : 2.325.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.958.500 TL
1.5 Passion X-Pack Multidrive S
Liste fiyatı : 2.518.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.126.000 TL
1.8 Hybrid Dream e-CVT
Liste fiyatı : 2.308.000 TL
1.8 Hybrid Dream-X-Pack e-CVT
Liste fiyatı : 2.354.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.180.500 TL
1.8 Hybrid Flame X-Pack e-CVT
Liste fiyatı : 2.368.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.190.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Liste fiyatı : 2.450.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.200.000 TL
Toyota Corolla Cross Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
2.320.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
2.445.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
2.800.000 TL
Toyota Chr Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT**
Liste fiyatı : 2.148.500 TL / Kampanyalı fiyat : 1.995.000 TL
1.8 Hybrid Passion e-CVT
Liste fiyatı : 2.360.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.289.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Sport e-CVT
Liste fiyatı : 2.436.000 TL
1.8 Hybrid Passion X-Style e-CVT
Liste fiyatı : 2.714.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.559.000 TL
1.8 Hybrid GR Sport e-CVT
Liste fiyatı : 2.755.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.562.000 TL
Toyota Corolla Hb Hybrid
1.8 Hybrid Flame e-CVT
Liste fiyatı : 2.338.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.995.500 TL
1.8 Hybrid Passion X-Pack e-CVT
Liste fiyatı : 2.564.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.282.500 TL
1.8 Hybrid GR SPORT e-CVT**
Liste fiyatı : 2.564.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.282.500 TL
Totota Yaris Hybrid
1.5 Hybrid Flame e-CVT
Liste fiyatı : 1.962.000 TL / Kampanyalı fiyat : 1.771.500 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack Siyah Tavan e-CVT**
Liste fiyatı : 2.292.000 TL / Kampanyalı fiyat : 2.059.000 TL
Toyota Yaris Cross Hybrid
1.5 Hybrid Dream 130 HP e-CVT
Liste fiyatı : 2.320.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.032.000 TL
1.5 Hybrid Flame 130 HP e-CVT
Liste fiyatı : 2.518.000 TL Kampanyalı fiyat : 2.204.000 TL
1.5 Hybrid Flame X-Pack 130 HP e-CVT
Liste fiyatı : 2.558.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.230.000 TL
1.5 Hybrid Passion X-Pack 130 HP e-CVT**
Liste fiyatı : 2.710.500 TL / Kampanyalı fiyat : 2.383.500 TL
Toyota Land Cruiser Prado 2.8 D-4D 8 A\T
Liste fiyatı : 9.750.000 TL / Kampanyalı fiyat : 9.550.000 TL
Toyota Rav4 Hybrid
2.5 Hybrid 4x4 Passion X-Pack e-CVT
Liste fiyatı : 5.639.000 TL / Kampanyalı fiyat : 4.946.500 TL
2.5 Hybrid 4x4 GR SPORT e-CVT**
Liste fiyatı : 5.781.000 TL / Kampanyalı fiyat : 5.399.000 TL