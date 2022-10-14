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Vatandaşa kentsel dönüşüm zulmü: Sabahın köründe kapıya dayandılar, koçbaşıyla kapıları kırdılar

İstanbul’un Güngören ilçesine bağlı Tozkoparan Mahallesi’nde kentsel dönüşüm projesi tepkilere rağmen sürüyor. Sabah erken saatlerde yıkım ekipleri polis eşliğinde mahalleye geldi. Polislere koçbaşı kullanarak apartmanlara girdi.

Haber Giriş: 14 Ekim 2022 Cuma - 12:43
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Tozkoparan'da vatandaşa kentsel dönüşüm zulmü: Sabahın köründe kapıya dayandılar, koçbaşıyla kapıları kırdılar

Vatandaşa kentsel dönüşüm zulmü: Sabahın köründe kapıya dayandılar, koçbaşıyla kapıları kırdılar
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Tozkoparan mahallesine sabah yıkım ekipleri polislerle beraber geldi. Mahallesi sabahın erken saatlerinde sokaklara inerek nöbet tutmaya başladı. Binaları yıkmak isteyen ekipler vatandaşları polis zoruyla evlerinden çıkarmaya çalıştı.

TELE1’den Egehan Erkün’ün haberine göre; Tozkopran’da oturan bir vatandaş ” Daha toplanamadım dedim annemle kardeşim hasta dedim dinlemedi.” dedi. Polis engelinin arkasında kalan vatandaşlar ise isyan ederek "Göz göre göre insanların malına çöküyorlar" diye konuştu.

KAPILAR KOÇBAŞIYLA KIRILDI

Polis apartmanlara koçbaşı kullanarak girdi. Vatandaşların yaşadığı apartmanın kapıları koçbaşı ile kırılarak evlere girildi. Vatandaşlar evlerinden zorla tahliye edildi. Evlerinden çıkmak istemeyen vatandaşlar gözaltına alındı.

Mahalleliler, "Dünyanın neresinde böyle bir kentsel dönüşüm görülmüş?" sözleri ile tepki gösterdi.

Gelişmeleri takip eden gazeteci Meral Danyıldız gözaltına alınmak üzere polis aracına bindirildi ve sonrasında serbest bırakıldı. 

Yaşananları sosyal medya hesabından aktaran Danyıldız, "Oto aracının önünde üstüm arandı. Defalarca gazeteci olduğumu söylememe rağmen gözaltı aracına bindirildim, kimliğim istendi. Daha sonra bir yerden talimat geldiğini söyleyerek beni araçtan indirdiler, şu anda bariyer dışına çıkartıldım. Evdekiler ise gözaltına alındı" ifadelerini kullandı.


 

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