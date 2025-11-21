İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2007'te Kocaeli'de çöp konteynerinde bulunan bebek cesedi ile 2014'de Çorum ve 2005'te İzmir'de 2 ayrı kadının öldürülmesi olaylarının faillerinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, faili meçhul cinayetleri aydınlatmak üzere kurulan 'Özel Polis Ekipleri'nin çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Yerlikaya, "2 Aralık 2005 tarihinde İzmir’de boş arazide başından vurularak öldürülen E.D.'nin faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelendi. Gelişen yeni teknolojik imkanlar, kriminal çalışmalar ve 3 ay süren teknik, fiziki takip sonucu N.D., S.K. ve H.D. isimli şahıslar yakalandı ve sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı" dedi.

‘ÇÖP KONTEYNERİNDE BULANAN BEBEK OLAYI AYDINLATILAMAMIŞTI’

Kocaeli'de 18 yıl önce işlenen cinayete değinen Yerlikaya, şunları kaydetti: "27 Mayıs 2007 tarihinde Kocaeli'de çöp konteynerinde bulanan bebek olayı aydınlatılamamıştı. 2025 yılında özel bir ekip oluşturularak dosya yeniden incelendi. Olay tarihinde bebeğin bulunduğu kutudan elde edilen kimliği belirsiz parmak izinin, gelişen teknolojik imkanlarla yeniden incelenmesi sonucu E.N.Ö.'ye ait olduğu tespit edildi. E.N.Ö. isimli şahıs yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı." Yerlikaya, Çorum'da 11 yıl önceki cinayete ilişkin ise "6 Ocak 2014 tarihinde Çorum'da A.Ş. isimli kadın, kesici alet ile öldürülmüş fakat olayın faili bulunamamıştı. 2025 yılında oluşturulan özel bir ekiple dosya yeniden incelenerek, 14 ay süren saha çalışmalarıyla, olayın şüphelisinin M.E.Y. olduğu tespit edildi. Halen başka bir suçtan cezaevinde olan M.E.Y. isimli şahıs, A.Ş.'yi 'Kasten öldürme' suçundan da tutuklandı" açıklamasında bulundu.

'YILLAR ÖNCE İŞLENEN CİNAYETLERİN PEŞİNİ BIRAKMIYORUZ'

Bakan Yerlikaya, "Kahraman polislerimiz faili meçhul cinayetleri geriye dönük olarak tek tek ele alıyor. Kurduğumuz 'Özel Polis Ekipleri' ile olayları aydınlatmaya devam ediyor. Yıllar önce işlenen cinayetlerin peşini bırakmıyoruz. Kabine dönemimizde faili meçhul cinayet yoktur. Cinayetlerin tamamının kim ya da kimler tarafından işlendiği aydınlatılmıştır. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.