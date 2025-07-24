Tozu dumana katan yıkım

Kaynak: İHA

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkımı sürerken, kontrollü olarak yıkılan bir binadan yükselen toz bulutu, çevrede paniğe neden oldu. Tozdan kaçan vatandaşlar, kendilerini yakındaki dükkanlara attı.

Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi'nde 6 Şubat depremlerinde hasar gören bir bina, ekipler tarafından kontrollü şekilde yıkıldı. Ancak yıkım sırasında oluşan yoğun toz bulutu kısa sürede çevreye yayıldı.

Yıkım alanının yakınında bulunan vatandaşlar aniden yükselen tozdan korunmak için çevredeki iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. O anlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Görüntülerde, binanın çökmesiyle beraber toz bulutunun hızla yayıldığı, vatandaşların ise panik halinde bulundukları yerden uzaklaştığı anlar yer aldı.

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Öte yandan ekiplerin, benzer yıkımlar sırasında su ile toz bastırma çalışmalarını artırması gerektiği vurgulandı.

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