TP Petrol'ün Zeren Group'a devredilmesine onay

TP olarak bilinen Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin devir işlemleri için Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı. 800'e yakın istasyonu bulunan TP'nin devredilmesinin önünde engel kalmaı.

Bu kapsamda, Türkiye Petrolleri Dağıtım AŞ'nin tek kontrolünün Altınbaş Petrol ve Ticaret AŞ aracılığıyla Zeren Group Yatırım AŞ tarafından devralınması işleminin uygun bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, Kurul tarafından otomotiv ve endüstriyel madeni yağların satışının yanı sıra akaryakıt temini, dağıtımı, depolaması ve perakende satışı gibi ilgili sektörün tüm aşamalarında işlemin etkilerinin ayrıntılı ele alındığı kaydedildi.

Pazarların kendine has yapısı ve birbirleriyle ilişkisi dikkate alınarak yapılan inceleme sonucuna işaret edilen açıklamada, etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle devralma işlemine izin verildiği belirtildi.