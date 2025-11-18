Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) 4 milyar dolara kadar İslami tahvil (sukuk) ihracına hazırlandığını söyledi.

TPAO, petrol ve gaz üretimini genişletme çabaları kapsamında atacağı bu adım ile ilk sukuk ihracını gerçekleştirecek.

Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada ihracata ilişkin “Takvim yetişirse yıl başından önce tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Sukuk ihraçı tutarının 4 milyar dolar olması ve 5 yıllığına yapılması öngörülüyor.

Sukuk ihracından elde edilecek kaynak, Karadeniz gazı ve Gabar petrolüyle ilgili çalışmaların finansmanında kullanılacak.

TPAO VARLIK KİRALAMA KURULMUŞTU

Roadshowlar kapsamında bu ay içerisinde 3 merkezde 22 toplantı yapıldığını ve 15 trilyon dolar büyüklüğe sahip yatırımcılarla bir araya gelindiğini dile getiren Bayraktar, “Bu toplantılarda TPAO’nun finansal görünümü, Sakarya ve Gabar projeleri ile planlanan sukuk yapısına ilişkin kapsamlı bilgilendirmeler sunuldu. Bu çalışmalar sonucunda yatırımcı ilgisi, ihraç için planlanan takvimi destekleyici nitelikte olumlu bir geri bildirim oluşturdu" dedi.

TPAO, bu ayın başlarında sukuk ihracı için TPAO Varlık Kiralama adlı bir yan kuruluş kurmuştu.

SAKARYA'DA 2028 HEDEFİ 45 MİLYON METREKÜP

Bayraktar, Türkiye'nin Karadeniz'in ana sahası olan Sakarya'daki gaz üretimini mevcut 9,5 milyon metreküpten 2028 yılında 45 milyon metreküpe çıkarmayı planladığını söyledi.

Gabar'daki petrol üretimi, 2024'te 57 bin varilden bu yıl 81 bin varile yükseldi. Adıyaman ve Diyarbakır başta olmak üzere yürütülen sondaj çalışmalarının ardından bölgede 62 milyon varillik yeni rezerv keşfi yapıldı. 2026 yılında 282’si karada, 18’i denizde olmak üzere toplam 300 sondaj yapılması planlanıyor.

SUKUK NEDİR?

Sukuk, yatırımcılara faizsiz sabit veya değişken getiri sağlayan bir yatırım enstrümanıdır. Devlet ya da şirketlere finansman yaratmak için ihraç edilen sukuk yatırımı yapan yatırımcılar, yatırımları oranında kira sertifikasının ihracına dayanak olan varlık ya da hakkın dönemsel getirisine sahip olurlar.