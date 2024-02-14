TRABZON 6. İŞ MAHKEMESİNDEN

Yayın Tarihi: 14 Şubat 2024 / 00:01



ESAS NO : 2022/272 12/02/2024

İLAN

Davacı NEVİN KADAKAL ile davalı Ece Servis Personel Ve Temizlik Hizmetleri Yazılım İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi ve diğer davalılar aleyhinize açılan Alacak davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Mahkememizce 28/11/2023tarihli duruşmada alınan ara karar uyarınca davalı Ece Servis Personel Ve Temizlik Hizmetleri Yazılım İnşaat Turizm Ticaret Limited Şirketi'ne ıslah dilekçesi ve duruşma gün ve saatinin ilânen tebliğine karar verildiği anlaşılmakla,

Fazlaya ilişkin talep ve dava haklarımız saklı kalmak kaydıyla,toplam müddeabihin 24.613,91TL daha arttırılarak 25.613,91TL olarak kabul edilmesi ile kıdem tazminatını 1.000,00TL'den Net 25.613,91TL’ye arttırmak suretiyle ıslah ettiğine dair rapordüzenlendiği, duruşma gününün 07/03/2024 günü saat 10:05'e bırakıldığı anlaşılmakla, ıslah dilekçesine 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunmanız aksi halde beyanda bulunmamış sayılacağı adı geçen davalı şirkete tebliğ yerine geçmek üzere ilânen tebliğ olunur. 12/02/2024