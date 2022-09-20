Trabzon Akçaabat’ta icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Trabzon İl, Akçaabat İlçe, 110 Ada, 1 Parsel, AKÇAKALE Mahalle/Köy, Kaledüzü mevkii Mevkii, Taşınmaz Trabzon-Giresun karayoluna bitişik, her türlü sosyal ve belediye hizmetlerinden faydalanır, ticaret-turizm ve yol olarak imarda planlanmış. Taşınmazın konumu ve durumu itibariyle detaylı bilginin dosyamızdan öğrenilmesi ihtar olunur.

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