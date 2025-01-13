Trabzon basını 5 gollü galibiyeti manşetlerine böyle taşıdı

Kaynak: DHA / İHA
Trabzon basını 5 gollü galibiyeti manşetlerine böyle taşıdı

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Trabzonspor, sahasında Onvo Antalyaspor'u konuk etti. Paparapark'ta oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 5-0 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Simon Banza, 52, 64 ve 87. dakikalarda Pedro Malheiro,70. dakikada Muhammed Cham kaydetti. Pedro Malheiro,maçta yaptığı Hat-Trick ile farklı galibiyetin baş mimarı oldu.

Bu galibiyetin ardından Trabzonspor, puanını 22'ye yükseltti. Antalyaspor ise 21 puanda kaldı.

YEREL BASIN MANŞETLERE TAŞIDI

Trabzon’da yerel basın 5 gollü galibiyeti manşetlerine taşıdı. Yerel basının manşetlerinde bordo mavililerin gol olup yağdığının altı çizilirken “Fırtına değil, kasırga ifadesi dikkat çekti.

Yerel basının maça ilişkin manşetleri şöyle:

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ilk-yariyi-galibiyetle-kapatan-trabzonsp-513075-151855.jpg

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