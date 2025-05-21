Trabzon Büyükşehir'den dev yatırım: 15 yeni araç filoda!

Kaynak: İHA
Trabzon Büyükşehir'den dev yatırım: 15 yeni araç filoda!

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, 13 kamyon ve 2 çekici tır ile filosunu güçlendirdi. Törende konuşan Başkan Genç, hizmet alımı maliyetlerini azaltarak ilçelere kendi imkanlarıyla hizmet sunacaklarını belirtti.

Törene, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç’in yanı sıra Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Arsin Belediye Başkanı Hamza Bilgin, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve belediye personeli katıldı.

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Törende konuşan Başkan Ahmet Metin Genç, “İlçelerimiz ve mahallelerimizde hizmet yolculuğumuz sürüyor. Trabzon’umuz engebeli bir araziye sahip. Şehrimizde şu anda 22 bin kilometrelik yol ağımız bulunuyor. Bu oldukça büyük bir ağ. Yol ağının 2 bin kilometresi Karayolları’na ait. Geri kalan yaklaşık 21 bin kilometrelik kısım ise Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizin sorumluluğunda.

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Bu geniş sorumluluk alanında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hizmet alımıyla da bu işleri yapabiliyoruz ve yaptığımız oluyor, ancak hizmet alımıyla yapılan çalışmalarda, yapımcının kâr marjı nedeniyle maliyetler yüzde 20-25 artıyor. Bu yüzden göreve gelir gelmez ekibimizle konuştuk. Kendi altyapımızı oluşturmaya karar verdik. Hem maliyet artışını önlemek hem de ekonomik ömrü dolmaya başlayan makine parkımızı kamyonlar ve iş makineleriyle güçlendirmek istedik.

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Filomuzu daha da güçlendiriyoruz ve devamında 17 yeni iş makinesi daha gelecek. Böylece Trabzon Büyükşehir Belediyesi, hizmet alımı yapmadan ya da minimum düzeyde yaparak tüm ilçelerimize kendi imkanlarıyla hizmet sunabilecek duruma gelecek” dedi.

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