﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Çarşıbaşı SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
18 – 35 yaş arasında olmak
Askerlikle ilişiği olmamak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Sağlık sorunu olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf
Ehliyet
Diploma
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Adli sicil kaydı
Askerlik durum belgesi
Özgeçmiş
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