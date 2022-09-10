﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Çarşıbaşı SYDV, geçici olarak sosyal yardım ve inceleme görevlisi olan 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

18 – 35 yaş arasında olmak

Askerlikle ilişiği olmamak

Kamu haklarından mahrum olmamak

Sağlık sorunu olmamak

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Kimlik fotokopisi

Son 6 ay içinde çekilmiş 3 adet fotoğraf

Ehliyet

Diploma

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Adli sicil kaydı

Askerlik durum belgesi

Özgeçmiş