﻿Trabzon Çarşıbaşı SYDV personel alacak

Trabzon Çarşıbaşı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde 1 personel alacak.
İŞKUR’da yer alan bilgilere göre, sosyal yardım inceleme görevlisi alacak.
Son başvuru tarihi 16 Eylül 2022 olarak açıklandı.
BAŞVURU ŞARTLARI
T.C. Vatandaşı olmak,
18 yaşını bitirmiş olmak,
Kamu haklarından mahrum olmamak.
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