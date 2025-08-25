Trabzon Cidde seferini yapan uçakta motor arızası

Cidde uçuşunu yerine getirmek üzere saat 19.40’da Trabzon Havalimanı'ndan 169 yolcu ve kabin ekibiyle havalanan Flynas'a ait HZ-NS44 tescilli Airbus A320 model yolcu uçağında kalkıştan kısa süre sonra tek motorunda problem meydana geldi.

Bunun üzerine Giresun semalarından geri dönmek zorunda kalan uçağın kaptan pilotu, Trabzon Havalimanı'na acil iniş izni talep etti. Apronda alınan güvenlik tedbirleri sonrası uçak, saat 20.18’de Trabzon Havalimanı'na sorunsuz şekilde teker koydu. Yolcular ve ekip uçaktan tahliye edildi.

Aralarında çoğu Körfez ülkelerinden kente gelen turistlerin bulunduğu yolcular havalimanında beklemeye alındı. Apronda bekletilen uçakta ise teknik ekip, tamir ve inceleme çalışması başlattı. Uçağın acil iniş yaptığı anlar da binalarda yaşayan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, uçağın kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle acil iniş yapmasına dair yazılı bilgilendirme yaptı. Uçakta yer alan 169 yolcu ve mürettebatın sağlık durumlarının iyi olduğu vurgulanan açıklamada, “Flynas Havayolu Şirketi’ne ait Trabzon - Cidde seferini yapan uçak, kalkıştan 8 dakika sonra motor arızası nedeniyle saat 19.49’da acil durum bildirmiştir. Uçak, verilen talimat doğrultusunda 11 numaralı piste yönlendirilmiş ve saat 20.18’de acil inişini sorunsuz biçimde tamamlamıştır. Uçakta yer alan 169 yolcu ve kabin ekibinin sağlık durumları iyidir” ifadelerine yer verildi.