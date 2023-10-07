Trabzon Devlet Tiyatrosu Yalancı ile perde dedi

Turgay Beşyıldız-YENİÇAĞ

Trabzon Devlet Tiyatrosu, 2023-2024 tiyatro sezonunda perdelerini; Carlo Goldoni’nin yazdığı, Tarık Levendoğlu’nun çevirisini yaptığı ve Levent Suner’in yönettiği “Yalancı” adlı klasik eseri ile dün akşam açtı.

Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde izleyicisiyle buluşan oyunda; Ahmet Uzuner, Hazar Altıntaş, Ensar Kaplan, Bedirhan Arpacı, Derya Hatipoğlu, Dilan Serinyel, Pelin Beğendi, Mahir Elvan, Volkan Satır, Ercan Kılıçarslan ve Selin Karayağız rol aldı.

Dekor tasarımı, Hasan Yavuz, kostüm tasarımı Funda Çebi, ışık tasarımı Nihat Bahar, müzikleri Emin Serdar Kurutçu ve koreografisi Özgür Adam İnanç tarafından hazırlanan oyunun yönetmen yardımcısı ise aynı zaman da tiyatro’nun yeni müdürlüğüne atanan Ahmet Uzuner.

Klasik bir komedi olan "Yalancı", Commediadell, Arte ve Orta Oyunu geleneklerini harmanlayarak, günümüz dünyasına da ışık tutacak bir komedi olarak öne çıkan bir oyun.

Aşkların bile alınıp satılabildiği bir dünya algısının, Hayatın birdenbire umulmadık bir biçimde yalanın kendisi olduğunu anladığımız o sihirli anın. İnce buluşların, dansın ve müziğin harmanlandığı müzikal bir komedi atmosferinde sahnelenen oyun, salonu dolduran izleyicilerden büyük bir alkış aldı.

Yaklaşık 2,5 saat süren ve 2 perde olan ‘’Yalancı’’ bugün, saat:15.00 ve 20.00’de tekrar sahne alacak. Biletleri tükenmek üzere olan oyun; 12, 13 ve 14 Ekim 2023 tarihlerinde de, Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.