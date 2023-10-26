Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Ölüm Tuzağı sahne alıyor

"Yalancı" oyununun ardından Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda "Ölüm Tuzağı" oyunu sahne alacak.

Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda Ölüm Tuzağı sahne alıyor

Yeni göreve atanan müdürü Ahmet Uzuner ile Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun (TDT) bu sezonki yeni oyunu ‘’Yalancı’’ izleyenlerin hafızalarında kaldı.

TDT’su önümüzdeki günlerde yeni bir oyun için hazırlıklara başlayacak.

Yalancı, sahnelendiği günler boyunca, salonu boş bırakmayan tiyatroseverlerin karşısına bu akşam da yeniden ‘’ Ölüm Tuzağı’’ ile çıkacak.

Önceki sezon, çok kısa bir süre sahnelenen ve 2023-2024 sezonunda yeniden sahnelenecek olan oyun; Ölüm Tuzağı, bu akşam seyirciyle yeniden ve yenilenen kadrosuyla buluşmaya hazırlanıyor.

Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun başarılı oyuncularından; Ceyhun Gen, Selin Poyraz, Elvan Çanakoğlu , Volkan Satır ve Yasemin Nalçacıoğlu’nun rol aldığı oyunun konusu; korku, gerilim, gizem. Para ve şöhret tutkusunun, insanları nasıl baştan çıkardığını anlatan ve sürprizin yaşandığı bir oyun.

İra Levin’in yazdığı, Hale Kuntay’ın çevirdiği, Volkan Özgemeç’in yönettiği oyunun sahne arkasında emeği olanlar ise; Bekir Beğen, Berna Yavuz, Nihat Bahar, S.Kerem Memişoğlu, Derya Hatipoğlu, Ülker Çelik, Arda Poyraz, Emin Serdar Kurutçu, Aynur Yılmaz, Barış Çolak, Hakkı Balçın, Kader Sarı, Ayça Başar, Samet Çelik ve Bahri Mutlu.

Ölüm Tuzağı; 26 Ekim Perşembe, 27 Ekim Cuma, 28 Ekim Cumartesi akşamları saat:20.00’de Trabzon Atapark Haluk Ongan Sahnesi’nde sanatseverlerle yeniden buluşacak.

Bu arada, 20 günlük turneye çıkan ve başrolünde Göknur Paslı’nın yer aldığı; Oğuzhan Asak, Burhan Kurt, Cem Çanakoğlu, Ogün Kılıç, Faik Gürbüzlü, Muhammet Aymaz ve Güliz Oktar Altay’ın rol aldığı ‘’Yağmurcu’’ değişik illerde de sahne ve alkış alkış aldı.

TDT’nun bu oyununun, özellikle devlet tiyatrosu olmayan illerde sahne alması takdirle karşılandı.

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