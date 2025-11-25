YENİÇAĞ - Trabzon / Abdulvahap Uludüz

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek Trabzon Film Festivali, sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Yaklaşık 100 filmin gösterileceği festival kapsamında, çeşitli kategorilerde ödüllerin verileceği yarışma programı da gerçekleştirilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Trabzon Valiliği ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenecek Trabzon Film Festivali, 24-28 Aralık 2025 tarihleri arasında sinemaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Festival, yurt içi ve yurt dışından 100’e yakın filmi izleme imkanı sunarken, sektörün önde gelen isimlerini Trabzon’da bir araya getirecek. Festival çerçevesinde gerçekleştirilecek Ulusal Belgesel Film Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması, yerli sinema sektörüne prestijli ve adil bir yarışma platformu sunmayı amaçlıyor. 2024-2025 yıllarında üretilen orta ve uzun metraj belgesellerin değerlendirileceği Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda “En İyi Belgesel Film” ödülünü kazanan yapım 150 bin TL, “Jüri Özel Ödülü”nü alan film ise 50 bin TL para ödülü ile desteklenecek.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda ise 2024–2025 yapımı kısa filmler Kurmaca, Belgesel, Deneysel ve Canlandırma kategorilerinde yarışacak. Her kategorinin “En İyi Film”i 50 bin TL ödülün sahibi olacak. Yarışma dışı bölümlerde ise her yaş grubuna hitap eden geniş bir program sinemaseverlerle buluşacak. Festival boyunca; çocuk filmleri, özel belgesel gösterimleri, Trabzon ve çevre illerde çekilmiş kısa filmler, ekip katılımlı uzun metraj gösterimleri, atölyeler, söyleşiler ve sergiler düzenlenecek.