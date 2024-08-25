Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak? Bakan tarih verdi

Trabzon Havalimanı yeni hizmet binaları ne zaman açılacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Abdulkadir Uraloğlu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 27 Ağustos'ta Trabzon'da havalimanının yeni hizmet binaları ve bağlantı yolunun açılışını gerçekleştirecek.

Açılışın ardından iki bakan, şehrin doğal güzelliklerinden Çal Mağarası, Şahinkaya Doğal Tırmanış Parkuru ve Hıdırnebi Yaylası'nda incelemelerde bulunacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, modernize edilen hizmet binalarıyla Trabzon Havalimanı'nın kapasitesini artırmayı ve yolculara daha hızlı ve konforlu bir deneyim sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Uraloğlu, Trabzon'un zengin kültürel ve doğal kaynaklarının ulaşım projeleriyle buluştuğunda şehrin cazibesinin daha da artacağını vurgulayarak, "Ulaşım projelerimizle hem Trabzon'un ekonomisine hem de turizm potansiyeline katkı sağlıyoruz. Yeni havalimanı tesislerimiz, şehrimizin daha fazla ziyaretçi çekmesine ve ticaretin gelişmesine olanak tanıyacak. Şimdiden herkese hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.