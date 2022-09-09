Trabzon Hayrat SYDV personel alacak

İŞKUR’un web sitesinde duyurulan ilana göre; Trabzon Hayrat SYDV, geçici olarak istihdam etmek üzere 2 temizlik işçisi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
T.C. vatandaşı olmak
Kadın olmak
Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
Çalışmasına engel hali olmamak
18 – 50 yaş arasında olmak
Kamu haklarından mahrum olmamak
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan mahkum olmamak
Herhangi bir sağlık sorunu olmamak
En az ilkokul mezunu olmak
İşkur’a kayıtlı olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kimlik fotokopisi
Diploma
Nüfus kayıt örneği
Sağlık raporu
Adli sicil belgesi
Özgeçmiş
Varsa hasta ve yaşlı bakımı uzmanlığı sertifikası
B sınıfı sürücü ehliyeti
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