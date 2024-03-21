Trabzon İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.
TRABZON İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
AKÇAABAT
ÇARŞIBAŞI
HAYRAT
ORTAHİSAR
VAKFIKEBİR
ARAKLI
ÇAYKARA
KÖPRÜBAŞI
SÜRMENE
YOMRA
ARSİN
DERNEKPAZARI
MAÇKA
ŞALPAZARI
BEŞİKDÜZÜ
DÜZKÖY
OF
TONYA
2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI
Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.