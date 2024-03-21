Trabzon İlçeleri 2024 Yerel Seçim Sonuçları

31 Mart 2024'teki Türkiye Yerel Seçimleri, beş yıllık aralıklarla gerçekleşen bir sürecin parçası olarak yaklaşıyor. Bu önemli gün, milyonlarca seçmenin katılımıyla büyükşehirlerden köy ve mahallelere kadar Türkiye'nin her köşesinde yaşanacak. Yeni belediye başkanları ve muhtarlar belirlenecek, yerel yönetimlerin geleceği şekillenecek. Yerel seçimlerin sonuçları ise www.yenicaggazetesi.com.tr adresinde canlı ve anlık olarak takip edilebilecek.

TRABZON İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

AKÇAABAT

ÇARŞIBAŞI

HAYRAT

ORTAHİSAR

VAKFIKEBİR

ARAKLI

ÇAYKARA

KÖPRÜBAŞI

SÜRMENE

YOMRA

ARSİN

DERNEKPAZARI

MAÇKA

ŞALPAZARI

BEŞİKDÜZÜ

DÜZKÖY

OF

TONYA

2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İLLER SAYFASI

Yerel Seçim sonuçlarının güncellenmesi, sayfamızda aday bilgileri açıklandıkça gerçekleştirilecek.