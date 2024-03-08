Trabzon merkezli 9 ilde change oto operasyonu

Kaynak: İHA
Trabzon merkezli 9 ilde change oto operasyonu
Trabzon merkezli 9 ilde düzenlenen change oto operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ağır hasarlı araçların satın alınarak yurtdışından getirilen araçlarla change yapılarak satılması ve belgede sahtecilik yapılmasıyla ilgili olarak 38 araç tespit edildi. Bu araçlardan 22'si Trabzon'da, diğerleri ise farklı illerde bulunuyordu.

Güvenlik güçlerinin verdiği arama, el koyma ve gözaltı kararları doğrultusunda Trabzon, İstanbul ve Kocaeli illerinde toplam 26 şüpheli yakalandı. Bu şüphelilerden 7'si "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Muhalefet" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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