Trabzon Oda Tiyatrosu'ndan Çizmeli Kedi

Trabzon’daki önemli özel tiyatrolardan biri olan Oda Tiyatrosu; bu sezonun ilk oyunu olarak “Çizmeli Kedi”yi sahneleyecek. Tiyatro dünyasının önemli çocuk oyunlarından ‘’Çizmeli Kedi’’ masalına yeni bir bakış açısıyla bakan ve başka bir gözle oyunu sahneye koyacak olan Oda Tiyatrosu ‘’Perde’’ demek için son hazırlıklarını tamamlamaya başladı.

Yaklaşık 45 dakika süren kült eserin yönetmenliğini, Trabzon Devlet Tiyatrosu Sanatçılarından Ogün KILIÇ yapıyor. Oyuncu Kadrosunda; Trabzon Devlet Tiyatrosu’nun sözleşmeli oyuncularından Deha Beşyıldız, Muğla Üniversitesi Tiyatro Bölümü’nün yeni mezunlarından Yunus Cis ve İrem Sever yer alıyor.

Söz konusu oyunda; sevimli Çizmeli Kedi bu macerada, Padişahın emrinde çalışan Vezir ve Soytarıyla karşılaşıyor.

Padişahtan kurtulmak isteyen Vezir, ülkenin en güzel beyaz tavşanı olan Hafıza Tavşanını kaçırıyor ve insanlar neler yapacağını unutmaya başlıyorlar. Sevimli Çizmeli Kedi aklının, çevikliğinin ve sahibi İsmail’in yardımıyla bu durumdan insanları kurtarmak için harekete geçiyor. Vezir ve Soytarı, ne kadar çabalasalar da Çizmeli Kedi’nin, Hafıza Tavşanı’nı bulmasına engel olamıyorlar. Vezirin bütün kötü planları suya düşüyor ve Soytarı sonunda özgürlüğüne kavuşuyor. Çizmeli Kedi hem kendisini hem de sahibini, aklıyla huzura kavuşturuyor. Hafızalarına kavuşan insanlar da mutlu mesut yaşamaya devam ediyorlar.

Prömiyeri 02 Ekim 2024 Çarşamba günü, saat: 11.00’de, Trabzon Fatmabaş Koleji’nde yapılacak olan bu çocuk oyunu. Ekim ve kasım ayları arasında yirmiden fazla ilkokulda, ayrıca Trabzon Büyükşehir Belediyesi Hamamizade İhsanbey Kültür Merkezi’nde, Maçka Belediyesi Kültür Merkezi’nde, Akçaabat Erol Günaydın Sahnesi’nde ve Araklı ilçelerinde sergilenecek.