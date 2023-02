Trabzon Of’ta icradan satılık kargir ev ve çay bahçesi

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Trabzon İl, Of İlçe, KIYICIK/MERKEZ Mahalle/Köy, 162 Ada, 14 Parsel, Trabzon İli, Of İlçesi Kıyıcık Merkez Mah 162/14 parsel no ile tapuya kayıtlı olup şu anki vasfı kargir ev ve çay bahçesidir.Of ilçe merkezine4-5km- Trabzon-Rize karayoluna 1-1,5 km mesafededir. 9529,47m yüzolçümüne sahiptir.parselin 3/20borçluya aittir.kuru tarım arazısı ve yol kenarındadır.Üzeinde iki tane bina vardır.Taşınmaz İmar planı (1/1000 ölçekli)içinde TNK (Tarım Niteliği korunacak alan)sahasında kalmaktadır.parsel belediye hizmet alanı içinde olmakla birlikte merkeze yakın değildir, hali hazırda imar uygulaması yapılmadığından kadastro parselidir.Toprak yapısı killi -tınlı toprak profili orta derin,su tutmakapasitesi yüksek ,organik maddece zengin olup tuzluluk ,asitlik ve taşlılık problemleri yoktur. %20-25 arasında değişien eğime sahiptir.Parselin geometrik şekli düzgün yapıdadır.Araziye araba yolu ile gidilmekte yetiştirilen ürünlerin nakliyesi ve pazarlaması kolay olması, deniz manzaralı, mah merkezine yakın oluşu değerini arttrmaktadır.parselin hisseli ve imar planınıda TNK olması değerini düşürmektedir.

