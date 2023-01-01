Trabzon Ortahisar’da icradan satılık çay bahçesi

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Trabzon İl, Ortahisar İlçe, TOS Mahalle/Köy, 125 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Ortahisar Belediyesi sınırları içerisinde olup, belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Taşınmaz Gölçayır mahallesi sınırları içerisinde olup ulaşım problemi yoktur. Taşınmaz Trabzon - Rize karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 6500 m mesafededir. Taşınmazın topra yapısı; granüle yapıda olup, toprak, ziraat ve dolayısıyla toprak işleme için en uygun yapı şeklindedir. Orta bünyeli topraklar sınıfından killi-tınlı yapdıa orta derinlikte ve orta geçirgenlikte olup, erozyon, tuzluluk, asitlik ve drenaj problemi yoktur. Taşınmazın ortalama eğimi %00-10 civarındadır. Taşınmazın 485 m2 çayır vasfında 300,28 m2 ise fındıklık vasfındadır. Bölgede karadeniz iklimi mevcut olup iklim koşullarına uygun her türlü ürünün yetiştirilmesine uygundur. Taşınmaz keşif günü Fındıklık olarak değerlendirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.