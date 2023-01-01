1 Ocak 2023 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık çay bahçesi

T.C. Trabzon 2.Sulh Hukuk Mahkemesi Satış Memurluğu tarafından Trabzon Ortahisar ilçesinde 785 m² çay bahçesi mahkemeden satılacak.

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 13:32
Takip Et

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık çay bahçesi

Trabzon Ortahisar’da icradan satılık çay bahçesi
+
Aa
-

ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Trabzon İl, Ortahisar İlçe, TOS Mahalle/Köy, 125 Ada, 1 Parsel, Taşınmaz Ortahisar Belediyesi sınırları içerisinde olup, belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır. Taşınmaz Gölçayır mahallesi sınırları içerisinde olup ulaşım problemi yoktur. Taşınmaz Trabzon - Rize karayoluna yaklaşık kuş uçuşu 6500 m mesafededir. Taşınmazın topra yapısı; granüle yapıda olup, toprak, ziraat ve dolayısıyla toprak işleme için en uygun yapı şeklindedir. Orta bünyeli topraklar sınıfından killi-tınlı yapdıa orta derinlikte ve orta geçirgenlikte olup, erozyon, tuzluluk, asitlik ve drenaj problemi yoktur. Taşınmazın ortalama eğimi %00-10 civarındadır. Taşınmazın 485 m2 çayır vasfında 300,28 m2 ise fındıklık vasfındadır. Bölgede karadeniz iklimi mevcut olup iklim koşullarına uygun her türlü ürünün yetiştirilmesine uygundur. Taşınmaz keşif günü Fındıklık olarak değerlendirilmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
1
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿ Sedat Peker’in Sinan Ateş mesajları gündemi sarsacak
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
2
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Yılmaz Özdil muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Yeni yıla saatler kala paylaşım yaptı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
3
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Acun Ilıcalı'dan yeni yıl sürprizi. Survivor 2023 yarışmacılarını açıkladı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
4
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Meral Akşener'den Sinan Ateş paylaşımı
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
5
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Kerem Ökten Türkiye'ye neden kar yağmadığını açıkladı. Herkesten özür diledi
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
6
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿Zehra Taşkesinlioğlu'nun elbisesi viral oldu. Denizcilerin yorumu ise olay oldu
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
7
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿MHP'de Sinan Ateş istifaları. E-devlet üzerinden yapıyorlar
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Mahalleye kurulan ATM'ye 'davullu zurnalı' kutlama 
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Kimliklendirilen ev hayvanı sayısı 1,4 milyonu aştı
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
﻿Çukurova Üniversitesi işçi alacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.