Trabzon Sanat Tiyatrosu'nda sezon "Tarafsız Bölge" ile açıldı

Trabzon Sanat Tiyatrosu, kuruluşunun 31. yılındaki yeni sezonunu, Azeri yazar Firuz Mustafa’nın ‘’Tarafsız Bölge‘’ adlı oyunuyla açtı.

Ortahisar’da, Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nin salonunda sergilenen tek perdelik oyun izleyenlerden alkış alırken, davet üzerine Azerbaycan’dan gelen oyunun Azeri yazarı Firuz Mustafa’da salondaki yerini aldı.

Eseri Türkçeye kazandıran Abdülkadir Özkan, bu yılki Kahramanmaraş-Hatay depremlerinde; Maraş’da, 33 gibi genç bir yaşta kaybederek sevenlerini ve sanat camiasını oldukça üzmüştü.

Tek perdelik oyunun yönetmenliğini Cemre Can Avcı üstlenirken; Süleyman Sırtkaya, A.Songül Nadir, Serkan Serbest, Lale İskenderoğlu, Haktan Özkan, Seymen Ali Pervanoğlu, Kevser Nur Yılmaz ve Mete Aslan, rolleri paylaşan isimler oldular.

Dekorunu Murat Aslan’ın, kostümlerini Lale İskenderoğlu’nun, fotoğraflarını Gülşah Kabataş’ın, afişlerini İbrahim Şahin’in hazırladığı ses ve ışık görevini Ayşegül Güner Aslan’ın yaptığı ‘’Tarafsız Bölge’’ Türkiye’de ilk kez Trabzon’da; Trabzon Sanat Tiyatrosu oyuncuları tarafından sahnelenmeye başlarken, söz konusu oyun bundan öncede Azerbaycan’da, Ukrayna’da ve Rusya’daki tiyatrolarda oynanıp sahnelenmişti.

Oyun ile ilgili olarak Trabzon’a gelen eserin sahibi Firuz Mustafa’’ Oyunda iki devlet arasındaki tarafsız bölgede, pasaportunu kaybeden kahraman Vasıf’ın başına gelen; tuhaf, komik ve trajik olayları anlatılıyor. Kardeş memleketimizde de bu oyunun sergilenmesi beni çok mutlu etti. Trabzon Sanat Tiyatrosu’nun Genel Sanat Yönetmeni Necati Zengin’e ve tüm çalışanlarına bir kez daha teşekkür etmek isterim.’’ dedi.

Öte yandan TST’nun Genel Sanat Yönetmeni Necati Zengin de:’’ Azerbaycan kültürü ile tarihten gelen bir yakınlığımız var. Uzun yıllardan beri bir Azerbaycan oyunu sahneye koymak istiyorduk. Birçok Azeri sanatçı arkadaşlarımdan oyunlar istedim. Arşivimize katkı sağladılar. Kendilerine teşekkür ediyorum. Değerli Azeri yazar, filoz, şair, Firuz Mustafa ile tanışmamız da, bu dileğimiz gerçekleşmesine neden oldu’’ diye konuştu.

Bu arada T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla sahnelenen ‘Tarafsız Bölge’nin, önümüzdeki haftalarda Trabzon’a yakın komşu illerde ve Trabzon’un bazı ilçelerinde de sergileneceği öğrenildi.