Trabzon Sinem Somun için ayaktaydı

Trabzon'da ayrılık sürecindeki eşi Ali Somun tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden gemi kaptanı adayı Sinem Somun için Beşikdüzü bölgesinde el feneri, mum ve ışık kaynaklarıyla "Karanlığa Işık" isimli anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

Slogan atılmayan ve pankart kullanılmayan etkinlikte katılımcılar beraberlerinde getirdikleri mum, el feneri ve aydınlatma araçlarıyla 10’ar kişiden oluşan sıralar halinde belirlenen rotada sessizce ilerledi.

Somun’un büyükannesi Gülnaz Topaloğlu ve büyükbabası Ali Haydar Topaloğlu ayakta durmakta zorlanırken yakın arkadaşları ve topluluk üyeleri gözyaşlarını kontrol edemedi.

Sinem'i katletmişti! Her yerde aranan katilin yakalandığı yer şoke etti!