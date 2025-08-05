Trabzon Sinem Somun için ayaktaydı

Kaynak: DHA
Trabzon Sinem Somun için ayaktaydı

Boşanma aşamasındaki eşi tarafından katledilen Sinem Somun için Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde Karanlığa Işık yürüyüşü düzenlendi.

Trabzon'da ayrılık sürecindeki eşi Ali Somun tarafından silahla vurularak hayatını kaybeden gemi kaptanı adayı Sinem Somun için Beşikdüzü bölgesinde el feneri, mum ve ışık kaynaklarıyla "Karanlığa Işık" isimli anma yürüyüşü gerçekleştirildi.

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Slogan atılmayan ve pankart kullanılmayan etkinlikte katılımcılar beraberlerinde getirdikleri mum, el feneri ve aydınlatma araçlarıyla 10’ar kişiden oluşan sıralar halinde belirlenen rotada sessizce ilerledi.

Somun’un büyükannesi Gülnaz Topaloğlu ve büyükbabası Ali Haydar Topaloğlu ayakta durmakta zorlanırken yakın arkadaşları ve topluluk üyeleri gözyaşlarını kontrol edemedi.

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