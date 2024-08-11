Trabzon startta kaldı. Sivas'ta kayıp yaşadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Trabzon startta kaldı. Sivas'ta kayıp yaşadı

Trabzonspor, Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Sivasspor ile golsüz berabere kaldı, sezona 1 puanla başladı.

Trabzonspor, 2024/25 sezonunun ilk maçında Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Transfer döneminde kadrosuna yaptığı flaş takviyelerle dikkat çeken Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavimi ekip, Sivas'ta umduğunu bulamadı.

4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0 eşitlikle sona erdi. Net Global Sivasspor ve Trabzonspor sezona 1'er puanla başladı.

Trabzonspor, Sivasspor ile lig tarihinde üçüncü kez açılış maçında karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan iki maçı takımlar birer kez kazanmıştı. Bu kez sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Oynadığı son 3 açılış maçını da kazanan bordo mavili takım, 3 maç sonra lige 3 puanla başlayamadı.

Bu arada Trabzonspor'un tecrübeli file bekçisi Uğurcan Çakır, ligde 200. maçına çıktı.

Trabzonspor ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek. Sivasspor ise Kayserispor deplasmanına gidecek.

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