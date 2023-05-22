Trabzon temsilcisi iki takım düştü bir takım çıktı

Karadeniz'in Poyraz Reisi Turgay Beşyıldız yazdı...

Trabzon temsilcisi iki takım düştü bir takım çıktı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzon kentinin, profesyonel liglerde mücadele eden futbol ligi temsilcilerinden, 2 takım küme düşerken, 1 takımı da bir üst lige çıktı.

Trabzon'u 2023-2024 sezonun da, profesyonel futbol liglerinde temsil edecek takım sayısında bir kulüp eksildi.

Trabzon'u, 3. Lig'de temsil eden Yomraspor ve Ofspor, bu sezon sonu Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) düştü. Trabzon'un bu 2 futbol ekibi küme düşerken, Bölgesel Amatör Lig'den Trabzon ekibi Sebat Gençlikspor ise onların yerine 3. Lig'e yükseldi.
Karadeniz kentinin, cumhuriyetle yaşıt olan 100 yaşındaki tarihi futbol takımı Sebat Gençlik, başkanları Cemil Usta ve teknik adamları İsmail Batur ile yıllar sonra yeniden profesyonel lige yükselmesi, Kırmızı Beyazlı camiayı yeniden mutlu etti.

Önümüzdeki yeni sezonda; Trabzon şehrini Türkiye profesyonel futbol liglerinde Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Sebat Gençlik takımları temsil edecek.

2022-2023 sezonunda profesyonel futbol liglerinde 4 takımı bulunan Trabzon şehri, 2023-2024 sezonunda artık 3 takımla temsil edilecek.
Trabzonspor Süper Lig de ve Sebat Gençlik 3. Lig de yine şampiyonluk mücadelesi vermeyi planlarken, 2. Lig de sezonu tamamlayan ve eleminasyon hakkı kazanan 1461 Trabzon takımı; önümüzdeki perşembe günü Trabzon Yavuz Selim Sahası'nda, saat:15.oo' de Van Büyükşehir Belediyespor ile tek maç olmak üzere bir 90 dakika oynayacak.

Teknik adamlığını Ulaş Ulusan'ın yaptığı 1461 Trabzon, bu maçı kazanması halinde diğer karşılaşma olan Ankarademirspor - İskenderunspor maçının galibi ile yine tek maç eleminasyon oynayacak. Yine galip gelirse, grubunda 1. Lige çıkan 2' nci takım olabilmek için Bucaspor ile oynayacak.
1461 Trabzon' un yer aldığı grupta, bilindiği gibi Kocaelispor şampiyon olmuş, ligi 2' nci sırada bitiren Bucaspor ise Play- Off grup finalinde direk oynama hakkı elde etmişti.

Öne Çıkanlar
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Beşiktaş taraftarı Adana'da 'Mecliste Hizbullah istemiyoruz' diye bağırdı
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
Şenol Güneş ateş püskürdü: Bu lig mantık dışı hukuk dışı bir lig
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
240 binden fazla staj ve çıraklık mağduru sandığı bekliyor
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Sinan Oğan, Erdoğan’la Dolmabahçe’de görüşmeye nasıl gitti? ATA İttifakı’ndan bomba açıklamalar
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Babacan AKP’ye göz kırpmaya başladı bile!
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Türk’ün cömert kağanlarından halkın malına çöken iktidarlara
Son Haberler
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti Yaşam
Serinlemek için girdiği denizde hayatını kaybetti
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı Güncel
Adana depremi sonrası Naci Görür'den 'dikkatli olmak gerekir' uyarısı
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu Yaşam
Üzerine yıldırım düşen 2 çoban hastanelik oldu
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı Teknoloji - Otomotiv
Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor. Dünya genelinde çöküş yaşandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz' Siyaset
Bakan Çavuşoğlu'ndan AKP'nin Suriyeli politikasına dair açıklama. 'Tamamını göndereceğiz dersek doğru olmaz'
Otomobille traktör çarpıştı Yaşam
Otomobille traktör çarpıştı
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf Güncel
Bedava dağıtılan biletlerin yarattığı devasa kamu zararını gösteren fotoğraf