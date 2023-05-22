Trabzon temsilcisi iki takım düştü bir takım çıktı

Turgay Beşyıldız-Yeniçağ

Trabzon kentinin, profesyonel liglerde mücadele eden futbol ligi temsilcilerinden, 2 takım küme düşerken, 1 takımı da bir üst lige çıktı.

Trabzon'u 2023-2024 sezonun da, profesyonel futbol liglerinde temsil edecek takım sayısında bir kulüp eksildi.

Trabzon'u, 3. Lig'de temsil eden Yomraspor ve Ofspor, bu sezon sonu Bölgesel Amatör Lig'e(BAL) düştü. Trabzon'un bu 2 futbol ekibi küme düşerken, Bölgesel Amatör Lig'den Trabzon ekibi Sebat Gençlikspor ise onların yerine 3. Lig'e yükseldi.

Karadeniz kentinin, cumhuriyetle yaşıt olan 100 yaşındaki tarihi futbol takımı Sebat Gençlik, başkanları Cemil Usta ve teknik adamları İsmail Batur ile yıllar sonra yeniden profesyonel lige yükselmesi, Kırmızı Beyazlı camiayı yeniden mutlu etti.

Önümüzdeki yeni sezonda; Trabzon şehrini Türkiye profesyonel futbol liglerinde Trabzonspor, 1461 Trabzon ve Sebat Gençlik takımları temsil edecek.

2022-2023 sezonunda profesyonel futbol liglerinde 4 takımı bulunan Trabzon şehri, 2023-2024 sezonunda artık 3 takımla temsil edilecek.

Trabzonspor Süper Lig de ve Sebat Gençlik 3. Lig de yine şampiyonluk mücadelesi vermeyi planlarken, 2. Lig de sezonu tamamlayan ve eleminasyon hakkı kazanan 1461 Trabzon takımı; önümüzdeki perşembe günü Trabzon Yavuz Selim Sahası'nda, saat:15.oo' de Van Büyükşehir Belediyespor ile tek maç olmak üzere bir 90 dakika oynayacak.

Teknik adamlığını Ulaş Ulusan'ın yaptığı 1461 Trabzon, bu maçı kazanması halinde diğer karşılaşma olan Ankarademirspor - İskenderunspor maçının galibi ile yine tek maç eleminasyon oynayacak. Yine galip gelirse, grubunda 1. Lige çıkan 2' nci takım olabilmek için Bucaspor ile oynayacak.

1461 Trabzon' un yer aldığı grupta, bilindiği gibi Kocaelispor şampiyon olmuş, ligi 2' nci sırada bitiren Bucaspor ise Play- Off grup finalinde direk oynama hakkı elde etmişti.