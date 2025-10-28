Trabzon'da, 15 Temmuz Şehitleri ve Hürriyet Parkı'nda tören organize edildi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Aziz Yıldırım, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Zeki Eren ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Şeref defterini imzalayan Vali Yıldırım, Cumhuriyet'in her türlü imkansızlıklar içinde varoluş mücadelesi veren Türk milletinin azminin, inancının, birlik ve beraberliğinin ne kadar kuvvetli olduğunun, milli iradesinin karşısında hiçbir gücün duramayacağının bütün dünyaya ilanı olduğunu söyledi.

Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bahittin Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı Sahil Güvenlik Binbaşı Aytaç Bayırlı, İl Emniyet Müdürü Ali Loğoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Sedat Çelik, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Ordu'da da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Şarkiye Mahallesi'ndeki törende Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler ile Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunduğu törene, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Giresun'daki tören ise Hükümet Konağı önünde gerçekleştirildi.

Tören, Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, Belediye Başkanı Fuat Köse ve Garnizon Komutanı İkmal Albay İbrahim Erdinç Yalçın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törene, AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, Cumhuriyet Başsavcısı Zeynel Abidin Akkiraz, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, İl Emniyet Müdürü Ferhat Akbaş, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök ile öğrenciler katıldı.

Vali Serdengeçti ve protokol üyeleri, daha sonra Can Akengin Sanat Galerisi'nde düzenlenen "Cumhuriyet ve Atatürk" konulu resim sergisinin açılışına katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde çocukların katılımıyla da yürüyüş yapıldı.

Gazi Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na yürüyen çocuklar, gökyüzüne kırmızı balonlar bıraktı.

Rize'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin ve Askerlik Şubesi Başkanı Personel Albay Hüseyin Ekşioğlu, Valilik önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Buradaki tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile tamamlandı.

Protokol üyeleri ve öğrenciler, 100 metrelik Türk bayrağı açarak Atatürk Caddesi'nden 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

Vali Baydaş, yürüyüşün ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Biz, bin yıldır devlet geleneğine sahip bir milletiz. Bu son devletimiz. Herkes yaptığı işi en mükemmel şekilde yaparak, bu devleti geleceğe taşıyacak." dedi.

Artvin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında tören düzenlendi.

Milli İrade Meydanı'ndaki törende, Vali Turan Ergün, Garnizon Komutanı Enver Örtel ve Belediye Başkanı Bilgehan Erdem, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törene, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Adli Yargı Komisyonu Başkanı Osman Nuri Öz, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İbrahim Aydın, İl Emniyet Müdürü Murat Güneş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Gümüşhane'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolayısıyla tören düzenlendi.

Valilik önündeki törende Vali Aydın Baruş, İl Garnizon Komutanı Albay Engin Kara ve Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Törene, Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcısı Ziya Burak Gürgah, Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Oktay Yıldız, İl Emniyet Müdürü İsmail Karasakal, Jandarma Komutanı Bilal Sarıdoğan ve diğer ilgililer katıldı.

Bayburt'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı.

Saray Bahçesi'nde gerçekleştirilen törende, Vali Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okunan programa, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.