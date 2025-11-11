Bölge genelinde yetkililer, öğrenciler ve vatandaşlar, yeşil alanları artırmaya yönelik çalışmalara katıldı.

Ordu'da 340 Bin Fidan HedefiOrdu'da DSİ 75. Şube Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen fidan dikim etkinliğine Vali Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

İl Orman İşletme Müdürü Ömer Uzundal, il genelinde 340 bin fidanın toprakla buluşacağını belirtti.

Vali Erol ve katılımcılar, öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Artvin'de 9 Bin 350 Fidan DikildiArtvin'de Orman Bölge Müdürlüğü'nce Seyitler köyünde düzenlenen etkinlikte, 8 dekarda zeytin fidanları toprakla buluşturuldu.Vali Turan Ergün, burada yaptığı konuşmada, Milli Ağaçlandırma Günü'nün ülkenin yeşil varlığını artırmak, ormanları korumak ve çevreye duyarlı nesiller yetiştirmek açısından önem taşıdığını söyledi.

Kentin yüzölçümünün yüzde 58'inin ormanlarla kaplı olduğunu belirten Ergün, etkinlik kapsamında il genelinde 9 bin 350 fidanın toprakla buluşturulacağını kaydetti.

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik de Milli Ağaçlandırma Günü'nün yeşili koruma ve geliştirme bilincini güçlendirdiğine dikkati çekerek, iklim değişikliği ve su kaynakları konusunda uyarılarda bulundu.Konuşmaların ardından fidan dikimi yapıldı.