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Doğu Karadeniz’i fırtına vurdu! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, halı sahanın direkleri yıkıldı

Doğu Karadeniz’de yarın etkili olması beklenen fırtına ile birlikte soğuk hava dalgası, akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Trabzon'da kuvvetli rüzgarda kökünden kopan ağaç yola devrildi. Rize'de de etkili fırtına sonucu apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), çatı uçması, baca gazı ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

Haber Giriş: 29 Mart 2023 Çarşamba - 13:38
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Trabzon ve Rize’yi fırtına vurdu. Çatı uçtu, ağaç devrildi

Doğu Karadeniz’i fırtına vurdu! Çatı uçtu, ağaçlar devrildi, halı sahanın direkleri yıkıldı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre Doğu Karadeniz Bölgesi'nde beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına, akşam saatlerinde etkili olmaya başladı. Trabzon’da saat 16.30 sıralarında batı ve kuzeybatı yönünden esen kuvvetli rüzgar nedeniyle vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Rüzgar nedeniyle bazı mahallelerde kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Erdoğdu Mahallesi'nde kuvvetli rüzgarda kökünden kopan ağaç gövdesiyle yola devrildi. Trafik akışını engelleyen ağaç, ekipler tarafından kesilerek kaldırıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde de etkili fırtına sonucu apartmanın uçan çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Bazı araçlarda maddi hasar meydana geldi.

AFAD’DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bölge genelinde fırtına ve uyarısı yaparak vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. AFAD’dan yapılan açıklamada, "Doğu Anadolu'da ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerde hamleli kuvvetli fırtına, Doğu Anadolu'nun kuzeyinde zaman zaman tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Vatandaşlarımızın ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, ulaşımda aksamalar, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz” ifadelerine yer verildi.

KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji 11’inci bölge müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün itibariyle bölgenin kıyı kesimlerinde gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kuvvetli kar yağışı görülecek. Kar yağışlarının Rize’nin iç kesimleri ile Artvin çevrelerinde 20 santimetre, Trabzon ve Giresun'un iç kesimleri ile Gümüşhane çevrelerinde 20 santimetre ve üzerine ulaşması bekleniyor.

BİNANIN ÇATISI UÇTU, ELEKTRİK DİREĞİ DEVRİLDİ

Rize’de Gülbahar Mahallesi'nde fırtınanın etkisi ile 7 katlı binanın çatısı uçtu. Yerinden koparak uçan çatı malzemeleri düştüğü bahçedeki elektrik direğini devirdi, yanında bulunan Dursun Ali Camandan’a ait apartmanın korkuluklarını da yıktı. Gürültü sesine dışarı çıkan Camadan, "Evde otururken büyük bir ses duydum. Dışarı çıktım. Meğer benim çatım değil, başka binanın çatısı benim apartmana vurmuş” dedi.

VAKFIKEBİR'DE HALI SAHANIN TEL ÖRGÜLERİ VE DİREKLERİ YIKILDI

Trabzon'da 1 saat etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına Vakfıkebir ilçesinde de hasarlara yol açtı. İlçede ağaçlar devrildi, bazı binaların çatısı uçtu, araçlar hasar gördü. İçe sahilinde şiddetli fırtına, halı sahayı çevreleyen demir direklerin yıkılmasına, tel örgülerin devrilmesine neden oldu.

Öte yandan, yola devrilen ağaçları kaldırmaya çalışan Vakfıkebir Belediyesi personeli Coşkun Baştan da bacağına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi tedaviye alındı.

(Kaynak: DHA)

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