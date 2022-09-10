﻿Trabzon Yomra Belediyesi işçi alacak

İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Yomra Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.
İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.
MÜRACAAT KOŞULLARI
Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak
Yomra ilçesinde ikamet etmek
En az lise mezunu olmak
25 – 40 yaş aralığında olmak
Erkek olmak
Askerliğini tamamlamış olmak
B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Emekli olmamış olmak
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Nüfus kayıt örneği
İkametgah
Adli sicil kaydı
SGK hizmet dökümü
Askerlik durum belgesi
Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf
Ehliyet
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