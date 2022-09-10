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Trabzon Yomra Belediyesi işçi alacak

Trabzon Yomra Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak. Son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi - 08:40
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Trabzon Yomra Belediyesi işçi alacak
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İŞKUR’un web sitesinde yayınlanan ilana göre; Trabzon Yomra Belediyesi, temizlik personeli olarak istihdam etmek üzere 1 işçi alacak.

İlan için son başvuru tarihi 12 Eylül 2022 olarak duyuruldu.

MÜRACAAT KOŞULLARI

Affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan ve kasten işlenmiş suçlardan mahkum olmamak

Yomra ilçesinde ikamet etmek

En az lise mezunu olmak

25 – 40 yaş aralığında olmak

Erkek olmak

Askerliğini tamamlamış olmak

B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Emekli olmamış olmak

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus kayıt örneği

İkametgah

Adli sicil kaydı

SGK hizmet dökümü

Askerlik durum belgesi

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet fotoğraf

Ehliyet

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