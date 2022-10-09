﻿Trabzon Yomra Belediyesi temizlik işçisi alacak

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, Trabzon ili Yomra Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere Kadrolu bir temizlik işçisi alınacaktır.

Adaylar başvurularını 10 -13 Ekim 2022 tarihleri arasında Yomra belediye başkanlığı personel Limited Şirketi Müdürlüğü'ne yapacaklardır.

ŞARTLAR

Affa uğramış olsalar bile devletin güvenliğine karşı suçlar ile anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan mahkum olmamak,

İlan tarihinden önce Yomra ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,

En az lise mezunu olmak,

Kamuda en az 9 ay çalışmış olmak,

25 - 40 yaş arasında olmak,

Erkek olmak ve askerlik görevini yapmış olmak,

Emekli olmamak veya emekliliğe hak kazanmamış olmak şartları aranmaktadır.