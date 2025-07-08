Trabzon'a gelin gelen Amerikalı Emily: Burayı çok sevdim

Trabzon'da yaşayan Ersin Kaan Aygün, 3 yıl önce yüksek lisans yapmak için Amerika'ya gitti. Aygün, eğitim sırasında arkadaşları sayesinde sınıf öğretmeni Amerikalı Emily Halderson ile tanıştı. Bir süre sonra arkadaşlıkları aşka dönüşen Aygün ve Halderson evlilik kararı aldı.

Çift, ailelerin tanışmasıyla Trabzon'un Araklı ilçesinde Türk geleneklerine uygun düğün yapmaya karar verdi. Davul-zurna ve Karadeniz müzikleri eşliğinde yapılan düğünde yöre özgü halk oyunlarını oynanırken hem Türk hem de Amerikan gelenekleri buluştu. Çiftin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri, büyük beğeni topladı.

'DOĞA ÇOK GÜZEL'

Trabzon'a hayran kaldığını ifade eden Emily Halderson, "Ben ve Ersin 3 yıl önce Amerika'da tanıştık. Türkiye'yi çok seviyorum çünkü her şey çok güzel. İnsanlar, yemekler ve doğa çok güzel.

2 yıl boyunca Trabzon'a geldim ve çok sevdim. Fındık topladım ve çok zordu. Hep Trabzonspor'u izliyorum. Trabzon'da yüzmeyi seviyorum. Bu hafta evlendik. Bizleri takip edin" dedi.

Ersin Kaan Aygün, evliliğini destekleyen herkese teşekkür ederek, "Emily'in videoları son 1 haftada 1 milyon izlenmeye ulaştı. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Herkesten güzel mesajlar aldık.

Kültürlerarası evliliğimi destekleyenler oldu. Ailelerimiz de çok güzel anlaştı ve destekledi. Onlara da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.